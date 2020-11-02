Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı haftanın ilk gününde yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altınla birlikte, diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Kasım 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.