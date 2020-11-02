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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

HAREKETLİLİĞİ: , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

’dan gelen güncel ve canlı yeni haftada da vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 511 lira civarında yer alıyor. Gram altınla birlikte çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 2 Kasım güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları ...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:29 Son Güncelleme: 2.11.2020 15:30 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı haftanın ilk gününde yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altınla birlikte, diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Kasım 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 461,71

SATIŞ: 479,56

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.397,80

SATIŞ: 3.418,20

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.381,00

SATIŞ: 3.432,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.267,40

SATIŞ: 3.331,75

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.658,10

SATIŞ: 1.672,10

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 829,10

SATIŞ: 836,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 511,31

SATIŞ: 511,39

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Kasım bugün ne kadar?
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