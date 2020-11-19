SON DAKİKA! Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüşünü hızlandırdı! Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumları: Altın düşecek mi yükselecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU DOLAR VE ALTIN ÇAKILDI

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.59 lira seviyesine kadar çekilirken, Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.