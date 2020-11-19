SON DAKİKA! Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüşünü hızlandırdı! Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumları: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika haberleri… Altın fiyatları için dalgalanmalar sürüyor. Piyasalar fiyatlamalarda özellikle, artan vaka sayıları, koronavirüs aşısı, ABD Başkanlık seçimleri sonuçları ve teşvik beklentileri üzerinden gelen haber akışları ön plana çıkıyor. Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin son günlerde giderek artması altın fiyatları için yukarı yönlü hareketleri sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Artan vaka sayıları ve teşvik beklentileri ise altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri sıcak tutuyor.
GRAM ALTIN KASIM AYININ İLK HAFTASINDA 540 LİRA İLE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Ons altın fiyatları Kasım ayının ilk haftasında 1960 dolara kadar artış kaydederken gram altın hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında yönü aşağı çevirdi. Altın fiyatları için düşüş ise çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.
KORONAVİRÜS AŞISI HABERLERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI UNSURU
Ons altın fiyatları Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden gram altın fiyatları ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan ons altın resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince gram altın 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.
Geçtiğimiz hafta başlayan koronavirüs aşısı açıklamaları altın fiyatları için düşüşü beraberinde getirdi. Dünyanın dev ilaç firmaları birer birer aşı konusunda olumlu açıklamalar yaparken ons altın fiyatları 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgâr ile düşüşe geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU DOLAR VE ALTIN ÇAKILDI
Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.59 lira seviyesine kadar çekilirken, Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.
PİYASALAR YENİ HAFTADA MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI
Piyasalara yön verecek kritik faiz kararı bugün açıklanacak. Ekonomistler yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la birlikte faiz kararının yanında karar metninin gelecekte uygulanacak politikalar açısından önem arz ettiğini ifade etti.
FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Hafta başından bu yana 7.60-7.80 aralığında iki yönde dalgalanan Dolar/TL, faiz kararı öncesi 7.70 liranın altına sarkarak 7.63 lirayı gördü. Gram altın fiyatları ise 460 liranın altına gerileyerek, 456 lira seviyesine kadar çekildi.
FAİZ KARARI AÇIKLANDI: DOLAR VE ALTIN SERT DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel 475 baz puan artırarak %15'e yükseltti.
Baki Atılal: Karmaşık para politikası uygulamasından vazgeçildi
Faiz kararının ardından dolar kuru 7.70 lira bandından hızla düşerek 7.50 lira seviyesini görürken, gram altın fiyatları ise 460 lira bandından sert geri çekilmeyle 450 lira psikolojik sınırının altına sarkarak 448 lira seviyesine geriledi.
"COVİD-19 AŞISINDA TARİH NETLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTAR"
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizine göre, Covid-19 aşısının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.
"VAKA SAYILARI AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİN SINIRLI KALMASINA NEDEN OLUYOR"
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizine göre, Pfizer'in gerçekleştirdiği son klinik testlerin sonuçlarına göre devam eden iyimserliğin değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulanırken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin ve alınan yeni karantina önlemlerinin ise altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı belirtildi.
"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN VE BORSADA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR"
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, orta ve uzun vadede dolarda zayıflama, hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentisinin korunduğunu bildirdi. Bal, koronavirüs aşısı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini belirtti. "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.