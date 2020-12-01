SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları için düşüş sürdü! Uzmanlardan yeni haftada kritik altın yorumları geldi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

DOLAR KURU DÜŞÜNCE GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında rüzgar tersine döndü.

Ons altında fiyatları 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira psikolojik direncinin altına sarktı. Ons altın aşağıda 1764 doları, gram altın ise 440 lirayı gördü. Teknik göstergelere göre altın fiyatları için kısa vadeli yükseliş trendi son buldu.

Ons altın fiyatları dün 1764 doları ve gram altın fiyatları 440 lirayı görmesinin ardından yeni günde bir miktar alıcılı seyrediyor. Ons altın saat 11:12 itibariyle 1792 dolardan, gram altın fiyatları ise 454 liradan işlem görüyor...