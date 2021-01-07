2021 YILI SONU DOLAR TAHMİNİ: 7.10

HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceğine dikkat çekti.

DOLAR HAFTANIN DÖRDÜNCÜ İŞLEM GÜNÜNDE 7.25'İN ALTINA SARKTI

Dolar/TL saat 12:54 itibariyle 7.2606 seviyesinden işlem görürken, gün içi en yüksek 7.3135, en düşük ise 7.2382 seviyesi gördü. Aynı saatte Euro/TL 8.9176 seviyesinden işlem görürken, en yüksek 9.0316 en düşük ise 8.9044 seviyesi gördü. Gram altın ise 447.2 liradan işlem gördü.

Dolar kuru 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü.

CANLI DOLAR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Dolar/TL'de yön aşağı döndü! Dolar kurundaki düşüş sürecek mi?