Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı: İlk sinyal geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın fırlatılması dolayısıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A'nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15'te yapıldığını belirtti.

Yıllar süren çalışmaların sonucunun bugün uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla alındığını dile getiren Karaismailoğlu, hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi.

Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." diye konuştu.

Son dakika! Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı | Video

Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti.

Geleceğe yön veren böyle önemli projelerin, gençlerin önünü ve ufkunu açtığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, söz konusu gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine işaret ederek, yeni neslin bu konulara çok meraklı olduğunu, önümüzdeki yıllarda da bunların görüleceğini sözlerine ekledi.

TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, "4.28 diye planlanmıştı fakat hava koşulları nedeniyle 5.15'te fırlatıldı. 35 dakika sonra da ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay sonra yörüngesine yerleştikten sonra testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da uydu faaliyete başlamış olacak. Tabi yıllar süren çalışmanın sonucuydu. Başarılı şekilde fırlatıldığı için de hem mutluyuz hem gururluyuz. Bu heyecanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunun peşinden 5B gelecek peşinden 6A gelecek. Ülkemiz, ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay Vatan'da da bütün gücümüzü ve varlığımızı tüm dünyaya gösteriyoruz hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları da artarak devam edecek" dedi.

"5B UYDUSUNDA İMALATLAR TAMAMLANDI"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Haziran'da uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B uydusu için de "5B'de imalatlar tamamlandı şuan testleri yapılıyor. Haziran 2021 gibi onu da fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden yerli ve milli ilk uydumuz 6A çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler özellikle gençlerimizin önünü açan, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.

Muhabirlerin "Gelecekte uluslararası bir uzay üssü olur mu, uzaya insan gönderir miyiz?" sorusuna, Bakan Karaismailoğlu şu şekilde cevap verdi:

"Bu gelişmelerin devamı olması gerekir. Bu konuda da çalışan arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Yeni gelen nesil bu konularda zaten çok meraklı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunları mutlaka göreceğiz."

"İLK SİNYAL GELDİ"



Bakan Karaismailoğlu, başarılı bir fırlatma yaşandığını belirterek, "35'inci dakikadan sonra, ilk ayrılmadan sonra da ilk sinyal geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Yolculuğa devam ediyor 5A uydumuz" dedi.