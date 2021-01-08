Video Teknoloji Son dakika! Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı | Video

Son dakika! Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı | Video

Son dakika! Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı | Video
08.01.2021 | 08:52

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Haziran 2021 gibi Türksat 5B’yi de fırlatmayı planlıyoruz” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türksat 5A uydusunun fırlatma törenine katıldı. Fırlatma sonrasında ilk olarak fırlatma için ABD'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Türksat Gözlemevi'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, fırlatmanın saat 04.28 olarak planlandığını ancak hava koşullarından dolayı uydunun 05.15'te fırlatıldığını belirterek, "Fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay bittikten sonra yörüngesine yerleşince testlerimizi yapacağız. Daha sonra da uydu faaliyete alınmış olacak" ifadelerini kullandı.
Türksat 5A uydusunun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğunu söyleyen, fırlatmanın başarılı geçmesinden dolayı hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bunun peşinden 5B ve 6A gelecek. Ülkemiz ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay vatanda da bütün dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Türksat 5B uydusunun imalatlarının tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, uydunun şu anda testlerinin yapıldığını aktararak, "Haziran 2021 gibi 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden, yerli ve milli ilk uydumuz 6A çok önemli projelerimizden bir tanesi, onda da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler, özellikle gençlerimizin önünü, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılmanın gerçekleştiğini ve ilk sinyalin alındığını kaydederek, Türksat 5A uydusunun yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

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