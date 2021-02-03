Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen veriyi TÜİK açıkladı

Son dakika haberi... Ocak ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Ocak ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14,97, aylık %1,68 olarak gerçekleşti.

TÜİK, saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %14,97, AYLIK %1,68 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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