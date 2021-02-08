Son dakika: Yine Elon Musk yine Dogecoin: Kripto para ilk 10 arasına tırmandı

Son dakika haberi...Çılgın projeleri ve açıklamalarıyla tanınan ve dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un elinden alan Elon Musk'ın yeni hedefi, GameStop ie Bitcoin'in ardından Dogecoin oldu.
200 milyar dolar servete sahip Elon Musk son dönemde sosyal medya hesabı Twitter kanalını kullanarak yaptığı paylaşımlarla kripto para birimlerinden Dogecoin'i etkilemeyi sürdürüyor.
Elon Musk son olarak yaptığı, 'Dogecoin' ve 'Diğerleri' olarak iki seçenek olarak takipçilerine sunduğu 'Dünya'da geleceğin para birimi' anketinde yüzde 71,3 ile Dogecoin ilk sırada yer almıştı.
DOGECOİN YENİDEN İLK 10 ARASINA TIRMANDI
Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg'un peş peşe paylaşımlarıyla Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan, kripto para birimleri içinde tekrardan ilk 10 arasına tırmandı.
Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.
HAFTALIK KAZANCI YÜZE 90'I AŞTI
Dogecoin, paylaşımların ardından yaklaşık 0,082 dolara kadar yükselerek kendi rekorunu kırdı ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı.
Kripto para Dogecoin, son 24 saat dikkate alındığında yüzde 24.40 artışla 0.07 dolar seviyesinde yer alarak ve haftalık kazancını yüzde 90'nın üzerine taşıyarak dikkat çekti.
MUSK PİYASALARI MANİPÜLE ETMEKLE SUÇLANIYOR
Dünyanın en zengin isimlerinden olan milyarder Elon Musk, attığı tweetler yüzünden özellikle bazı hisselerde ve kripto paralarda ciddi oynamalara neden olduğundan geçtiğimiz günlerde piyasaları manipüle etmekle suçlanmıştı. Elon Musk, kişisel Twitter hesabının bio'sunu #bitcoin olarak değiştirdikten sonra Bitcoin'in değeri yüzde 20′den fazla artış kaydetmişti.
2018'DE SEC DAVA AÇMIŞTI
Elon Musk, üç yıl önce de Twitter'da yaptığı yorumlarla hisse senedi piyasalarında hareketlere neden olmuştu. 2018'de Musk, Tesla'nın hisse başına 420 dolardan halka açılacağını açıkladı ve şirketindeki hisselerin hızla yükselmesine sebep olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha sonra Musk'a tweet'in 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık davası açtı.
TEK TWEET İLE 850 MİLYON DOLAR KAZANDI
Attığı tek tweet ile 850 milyon dolar kazanan Musk, daha sonra dava sonucu şirketin Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve 20 milyon dolar da ceza ödedi. Musk ve SEC, belirli bir konu listesi üzerinde anlaştı ve tweetlerinin bir avukat tarafından önceden onaylanmasını gerektiren bir anlaşmaya vardı.