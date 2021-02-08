Son dakika: Yine Elon Musk yine Dogecoin: Kripto para ilk 10 arasına tırmandı

TEK TWEET İLE 850 MİLYON DOLAR KAZANDI

Attığı tek tweet ile 850 milyon dolar kazanan Musk, daha sonra dava sonucu şirketin Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve 20 milyon dolar da ceza ödedi. Musk ve SEC, belirli bir konu listesi üzerinde anlaştı ve tweetlerinin bir avukat tarafından önceden onaylanmasını gerektiren bir anlaşmaya vardı.