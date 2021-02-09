Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik döviz açıklaması!

TERS DOLARİZASYON İLE BİRLİKTE DÖVİZ ALIM İHALELERİ BAŞLAYACAK

Fiyat istikrarının, finansal ve makroekonomik istikrarın temeli olduğunu vurgulayan Ağbal, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

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