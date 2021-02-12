Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar! 12 Şubat altın fiyatları anlık ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik, yarım altın, ata altın kaç TL?

canlı rakamlar! 12 Şubat ne kadar oldu? , , , kaç TL?

haberi... 2021 yılına hareketli başladı. fiyatları için 2020 yılı Kasım ayında başlayan düşüş trendi sürüyor. Gram fiyatları haftanın son işlem gönü 410 lira kritik seviyesinin altını gördü. Milyonlarca altın yatırımcısı '', '', ', '' gibi sorulara yanıt arıyor. Gram altın, , , , 12 Şubat 2021 Cuma günü ne kadar oldu. İşte altın fiyatları konusunda son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:35 Son Güncelleme: 12.2.2021 15:36 ABONE OL
Altın fiyatları canlı rakamlar! 12 Şubat altın fiyatları anlık ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik, yarım altın, ata altın kaç TL?

Son dakika haberi...Altın fiyatları hiç süphesiz 2020 yılında en çok takip edilen konular arasında yer aldı. 2020 yılında ons altın yatırımcısına yüzde 25 kazanç sağlarken, gram altın ise yüzde 56 yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2021 yılı ile beraber aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri en çok takip edilen yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Dün altının ons fiyatları için yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı. Peki 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

12 ŞUBAT CUMA 2021 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın ne kadar? İşte detaylar...

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın uzmanından çarpıcı altın yorumu!

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 411,03

SATIŞ: 411,12

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 669,00

SATIŞ: 690,00

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.340,00

SATIŞ: 1.374,00

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 2.768,00

SATIŞ: 2.810,00

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.743,00

SATIŞ: 2.797,00

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.816,55 $

SATIŞ: 1.817,00 $

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Altın fiyatları canlı rakamlar! 12 Şubat altın fiyatları anlık ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik, yarım altın, ata altın kaç TL?
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