Son dakika: Hazine'de 'Reform" mesaisi: Bakan Elvan çerçeveyi Başkan Erdoğan'a sundu

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası, sendikalar, sivil örgütlerle ardı ardına yapılan görüşmelerin ardından reform paketi için adeta kampa girdi. Paket, yabancı sermayenin girişine hız kazandıracak güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten adımları içeriyor. Kamudaki izinden onaya kadar tüm iş ve işlemler için talep edilen belgeler, alınan ücretler fayda-maliyet açısından incelenerek rasyonel hale getirilecek. Yatırımcı ihtiyaç duyduğu destekten yararlanacak. Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, haciz koşullarının gözden geçirilmesi de bekleniyor.
BAKAN ELVAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNDU
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hafta başında paketin genel çerçevesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine sunum yaptı. Başkan Erdoğan'ın sunumu beğendiği öğrenilirken, bu kapsamda yapılacak düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak gelmesi planlanıyor. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerini hızlandıracak çerçeve yatırım kanunu çıkarılması bekleniyor. İş ve yatırım ortamı reformlarıyla kamu politikalarında istikrar, güvenilirlik, öngörülebilirlik sağlanarak, etkin teşvik programlarıyla üretim yapısı güçlendirilecek. Ekonomide teknolojik dönüşümü sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımları artırılacak. Yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak koordinasyon birimleri kurulacak.
Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren ve büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirilmesi sağlanarak bu şirketlerin teknoloji transferine dayalı yatırımları desteklenecek.
67 KOMİTE'NİN TALEPLERİ İLETİLECEK
Ankara Ticaret Odası da (ATO) reform paketi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulmak üzere 67 meslek komitesinin taleplerinin yer aldığı bir rapor hazırladı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın verdiği bilgiye göre, raporda tek oranlı KDV sistemine geçilmesi, kamuya olan mali yükümlülüğünü zamanında yerine getiren işletmelere daha etkin teşvik sunulması, desteklerde esnaf ve tacir ayırımının kalkması, ticari işletmeler için ruhsat planlaması, zincir marketlerde satılabilecek ürünlerin de yeniden belirlenmesi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Baran, "Muafiyetsiz, istisnasız, tek oranlı bir KDV sistemi uygulama kolaylığı bakımından iş ortamını iyileştirecektir. Vergide tarafsızlığı sağlayarak işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır. Kamu bankaları harici kanallardan da vergi, sigorta ödenebilme imkânı tanınmalı" diye konuştu.
ATO da Hazine'ye rapor hazırladı, 6 öneride bulundu:
* Devlet desteklerinde esnaf-tacir ayırımı sona ermeli
* KDV sisteminde tek oranlı sisteme geçilmeli
* Zincir marketlerde satılacak ürünler yeniden belirlenmeli
* Ticari işletmeler için ruhsat planlaması yapılmalı
* Sigorta, vergi ödemeleri kamu bankaları dışında da yapılmalı
* Kamu borcunu düzenli ödeyen işletmeye etkin teşvik sağlanmalı
TÜRKİYE AVRUPA'NIN TEDARİK MERKEZİ OLACAK
Pandemi döneminde züccaciye, oyuncak, inşaat malzemeleri, konut, otomobil, mobilya sektörünün "pik" yaptığını belirten Baran, "Genel olarak tüccarın durumu iyi. Restoran, yurt, kafeler, turizmciler servisler, düğün salonları problemli. Oyuncakçılar yoğun talep olduğunu ellerinde mal kalmadığını söylüyor. Züccaciye sektörü 'yorgunluktan öldük bittik, bu kadar kuyruk, talep olur mu' diyor. Katma değerli üretim yapıp, markalarımızı güçlendirirsek Avrupa'nın tedarik merkezi olabiliriz. Hamallıktan kurtulup, katma değerli üretim yapmalıyız. Elin adamı rokfor peyniri diyor 1.5 milyar dolar gelir elde ediyor. Bizde Kars kaşarının ellide bir kalitesinde değil ama adam anlatmış. Bunların çok daha fazlası bizde var" dedi. Baran Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli üretimde kamu kurumlarının da yabancı hayranlığını bırakması gerektiğini söyledi. ATO Başkanı Baran, 14 Şubat için Cumartesi ve Pazar günü çiçekçilerin açılacağını söyledi.