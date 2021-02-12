Son dakika: Hazine'de 'Reform" mesaisi: Bakan Elvan çerçeveyi Başkan Erdoğan'a sundu





BAKAN ELVAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hafta başında paketin genel çerçevesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine sunum yaptı. Başkan Erdoğan'ın sunumu beğendiği öğrenilirken, bu kapsamda yapılacak düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak gelmesi planlanıyor. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerini hızlandıracak çerçeve yatırım kanunu çıkarılması bekleniyor. İş ve yatırım ortamı reformlarıyla kamu politikalarında istikrar, güvenilirlik, öngörülebilirlik sağlanarak, etkin teşvik programlarıyla üretim yapısı güçlendirilecek. Ekonomide teknolojik dönüşümü sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımları artırılacak. Yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak koordinasyon birimleri kurulacak.

Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren ve büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirilmesi sağlanarak bu şirketlerin teknoloji transferine dayalı yatırımları desteklenecek.