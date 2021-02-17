Son dakika haberi: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ (CDS) GERİLEMEYİ SÜRDÜRDÜ

Pandemi döneminde bir ara 643 puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi 290 puanın altına geriledi.

CDS primlerinin özellikle 500 puanın üzerinde yer alması durumunda yabancı yatırımcıların TL varlıklara; hisse senedi ve tahvilde satış yapmasının tetikleyici olarak öne çıkarken, CDS'ler düşmesi durumu ise yabancıların tam tersi olarak alım yapmasının tetikleyicisi olarak yorumlanıyor. CDS'lerin daha da düşmesi, TL varlıklara olan ilgiyi artacak beklentisi yaratırken, dolar kurunu baskılayan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.

CDS PRİMİ NEDİR?

CDS şirketleri ülkenin borçlarını ödeyememesi riskine karşı yani iflas riskine karşı alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.