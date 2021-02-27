SON DAKİKA: İmza zorunluluğu kalkıyor: Bankacılık için devrim gibi düzenleme!

ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM İLE BANKACILIK HİZMETLERİNE DAHA HIZLI VE RAHAT ERİŞİM SAĞLANACAK

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.