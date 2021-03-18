Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli oldu. Analistlerin piyasalar için Mart ayının en kritik haftası olarak tanımladığı haftada Fed'in faiz kararı ve açıklamaları odak noktasıydı. Fed toplantısı sonucu, faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı. Faiz kararı 11-0 oy birliği ile alındı. Ayrıca Fed, varlık alımlarından enflasyon beklentileriyle yönlenecek para politikasına kadar kritik açıklamalarda bulundu.
PİYASALARDA 3 YILDAN ÖNCE PARA POLİTİKASINDA BİR SIKILAŞMA GELİR Mİ KORKUSU VARDI
ABD ekonomisinin hızlı toparlanma beklentisiyle tahvil faizlerinin yükselmesi Fed'in kararlarını ve mesajlarını her zamankinden ön plana çıkardı. ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanır mı korkusu nedeniyle Fed'in beklenenden önce varlık alımlarını kısması ve sonrasında para politikasında 3 yıldan önce olası bir sıkılaştırma yapabileceği söylemlerinin dillendirilmesi nedeniyle piyasalar baskı altında kaldı. Fed, daha önceki yaptığı açıklamalarda pandemi etkisi nedeniyle 3 yıl boyunca faiz artırımına gitmeceğini vurgulamıştı.
FED PİYASA BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİ: 3 YIL İÇİN FAİZ TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararıyla beraber önümüzdeki dönem için faiz tahminlerini yayınladı. Buna göre tahminlerde bir değişiklik olmadı. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, bu yıl ve gelecek 3 yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
POWELL'DAN KRİTİK VARLIM ALIMI VE ENFLASYON AÇIKLAMASI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Fed, gerektiği sürece ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Mart ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Fed, gerektiği sürece ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi. En kötü ekonomik sonuçların bazıları önlendi diyen Powell, "Ekonomik göstergeler son dönemde yükseldi ancak ekonominin izleyeceği yol büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı" diye konuştu.
"ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK YÜZDE 2'Yİ AŞARSA FAİZ ARTIRIMI OLMAYACAK"
Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında olmaya devam ettiğini belirterek, "Baz etkilerinin ötesine baktığımızda ekonomi yeniden açılmaya devam ettikçe fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görebiliriz. Fiyatlarda tek seferlik artışların enflasyon üzerinde sadece geçici etki yapması büyük olasılık. Enflasyonda yüzde 2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak.
"HEDEFLERİ YAKALAMADA ÖNEMLİ İLERLEME OLMADAN VARLIK ALIMLARI AZALTILMAYACAK"
Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması için hedeflerin yakalanmasına doğru önemli ilerleme görülmesi gerektiğini vurgulayan Powell, "Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması konusunda mümkün olduğu kadar önceden bilgi sağlamak istiyoruz" diye konuştu.
PANDEMİDEN EN OLUMSUZ ETKİLENEN SEKTÖRLER ZAYIF KALMAYA DEVAM EDİYOR
Fed, genişleyici para politikalarının ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden daha da toparlanana kadar devem ettirme planlarını teyit etti. İki gün süren FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz oranları için önümüzdeki yıllara yönelik projeksiyorlarını güncelleyen Fed, büyüme için daha parlak bir görünüm ortaya koydu.
FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Toparlanma hızında bir yavaşlamayı takiben, ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri son dönemde yukarı döndü, bununla birlikte pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
VARLIK ALIMLARI SÜRECEK: FİNANSAL ŞARTLAR DESTEKLEYİCİ OLACAK
Fed, enflasyon ve istihdam hedeflerine doğru "oldukça önemli ilerleme" sağlanana kadar ABD Hazine kağıtlarından aylık 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerden aylık 40 milyar dolar alım yapılmaya devam edilmesini kararlaştırdı. Ekonominin ivme kazandığını belirten Fed, görünümün koronavirüse verilecek sağlık yanıtına bağlı olmaya devam ettiğini de vurguladı. Fed, finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiğini de ifade etti.
"RİSKLER OLUŞURSA PARA POLİTİKASINDA DURUŞU AYARLAMAYA HAZIRIZ"
Fed, destekleyici politika enflasyon bir süre için ılımlı şekilde yüzde 2'nin üzerine çıkana, ortalama enflasyon yüzde 2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2'de çıpalanana kadar devam ettirileceği bildirdi. Fed, "Eğer hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek riskler gelişir ise para politikası duruşunu ayarlamaya hazır olacağız" dedi.
ABD EKONOMİSİNİN 2021 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ %6,5'E YÜKSELDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini yukarı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,3, 2023 yılı için yüzde 2,2 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 4,2, gelecek yıl için yüzde 3,2 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti. Uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı. ABD ekonomisi yılın 4.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 4,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
2020'DE İŞSİZLİK ORANININ %4,5 OLMASI BEKLENİYOR
ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 5,0'ten yüzde 4,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a çekildi. Fed yetkilileri 2023 yılı için yüzde 3,7 olan tahminini ise %3,5'e indirdi. Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,1'den %4,0'e geldi. ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 6,2 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.SON DAKİKA: Dolar Fed sonrası gevşedi! Artık gözler Merkez Bankası'nda Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Piyasalara Merkez Bankası ve Fed ayar verecek