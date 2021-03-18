Fed'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...

PANDEMİDEN EN OLUMSUZ ETKİLENEN SEKTÖRLER ZAYIF KALMAYA DEVAM EDİYOR

Fed, genişleyici para politikalarının ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden daha da toparlanana kadar devem ettirme planlarını teyit etti. İki gün süren FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz oranları için önümüzdeki yıllara yönelik projeksiyorlarını güncelleyen Fed, büyüme için daha parlak bir görünüm ortaya koydu.

FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Toparlanma hızında bir yavaşlamayı takiben, ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri son dönemde yukarı döndü, bununla birlikte pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

VARLIK ALIMLARI SÜRECEK: FİNANSAL ŞARTLAR DESTEKLEYİCİ OLACAK

Fed, enflasyon ve istihdam hedeflerine doğru "oldukça önemli ilerleme" sağlanana kadar ABD Hazine kağıtlarından aylık 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerden aylık 40 milyar dolar alım yapılmaya devam edilmesini kararlaştırdı. Ekonominin ivme kazandığını belirten Fed, görünümün koronavirüse verilecek sağlık yanıtına bağlı olmaya devam ettiğini de vurguladı. Fed, finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiğini de ifade etti.