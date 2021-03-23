Fitch Ratings: Türkiye'de İslami bankacılık gelişen bir segment

Fitch Ratings, Türkiye'de İslami bankacılık için orta vadeli büyüme görünümünün, yetkililerin bankacılık sektörünün bu segmentine verdikleri stratejik önem, büyüme iştahı, kamudaki İslami bankaları için rekor sermaye desteği ve olumlu demografi tarafından desteklenmekte olduğunu bildirdi.

Fitch, düşük kamu bilinci, bankaların sınırlı dağıtım ağları ve ürün çeşitliliğinin, ürün standardizasyonu eksikliğinin İslami bankacılık segmentinin büyümesini sınırlayan faktörler olmaya devam ettiğini de vurguladı.

Türkiye'de İslami bankaların pazar payının 2020 sonunda toplam bankacılık sektörü varlıklarının %7,2'sine yükseldiğini belirten Fitch, segmentte hızlı finansman büyümesinin Kredi Garanti Fonu ve Aktif Oranı zorunluluğu tarafından desteklendiğini hatırlatı.

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