Yatırım Gurusu Mark Mobius'tan çok konuşulacak TL yorumu

"TÜRKİYE'DE İHRACAT YAPAN BİR ŞİRKETTE YATIRIMIMIZ VAR"

Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul Başkan Erdoğan ile canlandı