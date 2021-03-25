Yatırım Gurusu Mark Mobius'tan çok konuşulacak TL yorumu

Dünyada 'Yatırım Gurusu' olarak bilinen ve milyarca dolar yatırımı yöneten Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, "Türk Lirası zayıf kalmayacak, ilerleyen zamanda istikrarlı olacak" diye konuştu.
"YENİ TCMB BAŞKANININ AÇIKLAMASINA BAKTIĞINIZ İSTİKRARLI BİR TL HEDEFİ GÖRÜNÜYOR"
Bloomberg TV'de soruları yanıtlayan Mobius "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirasındaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE İHRACAT YAPAN BİR ŞİRKETTE YATIRIMIMIZ VAR"
Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.SON DAKİKA: Borsa İstanbul Başkan Erdoğan ile canlandı