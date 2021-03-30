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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:59

ödeme kuruluşu Tranglo'dan yüzde 40 pay aldı

Ripple ödeme kuruluşu Tranglo'dan yüzde 40 pay aldı

Kripto para şirketi , Asyalı sınır ötesi ödeme kuruluşu Tranglo'da yüzde 40 pay aldı.

Kripto para şirketi Ripple, Asyalı sınır ötesi ödeme kuruluşu Tranglo'da yüzde 40 pay aldı.

Ripple satın alma ile bölgede artan müşteri talebini karşılamayı ve talebe göre likidite ihtiyacına yanıt üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda anında para gönderme amaçlı olarak XRP kullanılıyor.

Ripple açıklamasında Tranglo'nun kuruluşundan bu yana 20 milyonun üzerinde işlemde 4 milyar dolarlık hacim gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

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Ripple ödeme kuruluşu Tranglo'dan yüzde 40 pay aldı
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