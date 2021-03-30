SON DAKİKA: PayPal kripto para için adım attı: Ödeme hizmeti başlıyor!

DAHA ÖNCE DE DİJİTAL VARLIK CÜZDANI CURV'Ü SATIN ALMIŞTI



PayPal bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada da, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv'ü satın aldığını duyurdu. Satış anlaşmasının ayrıntıları açıklanmazken, bu PayPal'in satın aldığı ilk dijital varlık şirketi oldu.



Kripto para sektörüne ilk adımı geçen Ekim ayında atan PayPal Holdings'den Pazartesi günü yapılan açıklamada, yapacağı çalışmalar doğrultusunda "daha kapsayıcı bir finans sistemi" kurmak istediğini duyurdu.