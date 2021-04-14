Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı arefesinde gevşedi

Dolar/TL, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak

Güne 8.11 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru, 8.02 liraya kadar çekildi. ABD'de Mart ayı tüketici enflasyonu verisi piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşirken yüksek açıklanan üretici fiyatları enflasyonu sonrasında piyasanın beklentisine göre tüketici fiyatlarında artış sınırlı kaldı. Bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşe ve dolarda küresel değer kaybına neden oldu.

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