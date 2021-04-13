Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru A Para'da Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını değerlendirdi. Kuru, Merkez Bankası'nın karar metni üzerine dikkat çekerek, "Faiz karar metinde önemli olan 'İlave sıkılaşma' noktası olacak. Bu ibarenin kaldırılması ileri ki dönem için faiz indirim sinyali olarak algılanabilir" dedi.