Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak
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OTOMATİK OYNAT
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
02:59
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
02:17
02:47
Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 12.04.2021 | 11:15
05:14
Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 09.04.2021 | 16:41
02:25
Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik 09.04.2021 | 16:34
01:19
Ekonomist Belgin Maviş: Güçlü duran bir sanayi endeksi var 09.04.2021 | 12:05
02:53
Borsa İstanbul'da hangi sektörler alım fırsatı veriyor? 09.04.2021 | 12:00
03:07
Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir 09.04.2021 | 11:57
01:34
Dolar kuru için yön ne olacak? 09.04.2021 | 11:54
03:24
Stratejist Işık Ökte: Halka arzlara ilgi artarak sürer 08.04.2021 | 15:22
01:30
02:14
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 08.04.2021 | 15:08
02:40
ABD tahvil faizlerinde yükseliş sürecek mi? 08.04.2021 | 14:59
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Vahap Taştan: Enflasyonda kademli bir geri çekilme beklentimiz var 08.04.2021 | 14:51
Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru A Para'da Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını değerlendirdi. Kuru, Merkez Bankası'nın karar metni üzerine dikkat çekerek, "Faiz karar metinde önemli olan 'İlave sıkılaşma' noktası olacak. Bu ibarenin kaldırılması ileri ki dönem için faiz indirim sinyali olarak algılanabilir" dedi.