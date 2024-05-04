Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı | Video
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
00:32
Tuzla’da tır kasasında 8 ton midye ele geçirildi | Video 04.05.2024 | 15:36
01:13
Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 04.05.2024 | 15:22
02:07
Adana’da kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu | Video 04.05.2024 | 15:00
00:53
Kızıltepe’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 04.05.2024 | 14:50
00:46
Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı | Video 04.05.2024 | 14:20
00:46
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama | Video 04.05.2024 | 14:11
01:51
03:32
01:51
01:36
Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 04.05.2024 | 13:02
02:38
02:08
İzmir’deki yasa dışı silah ticaretine 7 tutuklama | Video 04.05.2024 | 11:22
00:11
02:35
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 33 kişi yakalandı | Video 04.05.2024 | 11:00
03:13
01:07
Esenler'de cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada: 1 yaralı | Video 04.05.2024 | 09:20
05:12
03:01
01:37
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 04.05.2024 | 09:02