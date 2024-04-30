Kuruluş Osman 158. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Daha ölmedim, hele gelin bakalım!" | Video 30.04.2024 | 10:54 Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 158. Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY VE BORAN BEY YÜZLEŞMESİNDE NELER YAŞANACAK?

Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele etmektedir. Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? Boran'ın ölümü Osman Bey'in elinden mi olacaktır?

MELİKE HATUN'UN İNTİKAM PLANI

Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdir. Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktır. Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

GONCA HATUN'A NE OLACAK?

Gonca Hatun yakalanıp babasına getirilmiştir. Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savunan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

ALAEDDİN BEY'İN MAHKEMESİ

Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindedir. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı kilit isimdir. Osman Bey asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünmektedir. Osman Bey'in asıl katili bulma planı ne olacaktır?

OSMAN BEY'İN PLANI NEDİR?

Öte yanda Melike Hatun, Ulcay'la görüşüp ondan Kadı'yı öldürmesini ister. Osman Bey'in planı Kadı'nın ölümüne engel olabilecek midir?