Kripto para piyasası için dönüm noktası oldu: Dünyada bir ilk! Coinbase halka arz edildi





HALKA AÇILDIĞI ANDA 360 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ



Şirkete biçilen değer 95 milyar dolar ancak belirlenen fiyat bunun oldukça altında oldu. Hisse başına fiyat 250 dolar olarak belirlendi ancak halka açıldığı andan itibaren 360 dolardan işlem gören Coinbase hisseleri, şirketin piyasa degerini de beklentiler paralelinde 95 milyar dolara çıkardı.