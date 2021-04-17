SON DAKİKA

KRİPTO PARA BORSALARINI ETKİLEMEYECEK

2010'da 10 bin Bitcoin karşılığı iki pizza alınmasıyla gerçekleşen ilk Bitcoin alışverişinden bugüne Bitcoin'in kazandığı değer artışından yola çıkarak kripto para ile ödeme yapmanın dezavantajlarını vurgulayan BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ise "Aslında düzenleme kripto parayla ödeme yapmayı engelliyor. Biz de bu konuda hemfikiriz. Kripto para ile ödeme yapmakta kısa vadede bir değer görmüyorum. Düzenleme ile bunun önüne geçiliyor. Bu da mantıklı. Ödeme hizmeti veren şirketlerin kripto para platformlarına para transferinin ve saklanması gibi konularda gelen düzenleme ise aslında bizim işimizi de engellemiyor. Düzenleyici kurumlar bizim gibi platformlara gelecek olan paranın bankalar üzerinden yapılmasını istiyor. Yurtdışı alım satım platformlarında elektronik para şirketleri üzerinden işlem yapmanın önüne geçiliyor. Bu da bence doğru. Çünkü bir muhatap olması lazım karşınızda. Bu anlamda diğer kripto para platformları da Türkiye'ye gelip bu alana yatırım yapabilir. Bunun önünde de bir engel yok" dedi.