JP Morgan'dan yeni Bitcoin hamlesi

Başlarda Bitcoin'e karşı en katı tutumu alan yatırım kuruluşlarından biri olan ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, müşterilerine Bitcoin fonu alım imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Coindesk'in haberine göre, şirketin kuracağı fonun yaz ayları itibarıyla hazır olması hedefleniyor. Hizmet için takas kuruluşu olarak Bitcoin mağazası NYDIG'in (New York Dijital Yatırım Grubu) hizmet vereceği ifade edildi. Kurulacak fonun aktif olarak yönetilmesinin Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kuruluşların pasif fonlarından ayrılacağının altı çizildi.

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