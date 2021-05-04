Ethereum (ETH) tarihi rekorunu kırdı! Yüzde 1600 arttı: İşte yükselişin sırrı

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) yükselişini hızlandırdı. Ethereum, 3454 dolar düzeyini görerek, haftalık kazancını yüzde 30'un üzerine taşıdı.
ETHEREUM AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE REKORA KOŞTU
Ethereum'daki yükselişin nedeni olarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanması olarak görülüyor. Dev yatırım kurumları ve bankaların kripto para piyasalarına ilişkin yaptıkları hamleler yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyor.
JPMORGAN'IN AÇIKLAMALARI DA BİTCOİN'E YARADI
Geçen ay 64.850 dolar seviyesinden 47.500 dolara kadar sert gerilemesiyle dikkat çeken Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir Bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 58.800 dolar yükseldi.
ETHEREUM'DA 'EIP-1559' İÇİN TARİH VERİLDİ
Ethereum için önerilen geliştirmelerden birisi olan EIP-1559 için tarih verildi. Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko, merakla beklenen bir Ethereum Improvement Proposal'ın 14 Temmuz'a kadar yayına gireceğini duyurdu.
Piyasada bu geliştirme ile beraber madencilikte Ethereum çıkarmanın zorlaşacağı konuşulurken, bununla beraber Ethereum arzının da azalacağı bilgisi paylaşıldı. EIP-1559 ile birlikte Ethereum ağında daha ucuz transferlere imkan tanıyan kullanıcı dostu bir yapının oluşacağı yorumları yapıldı.
Ethereum'un çıkarılması zorlaşacağı algısı, fiyatı yukarı yönde destekleyen bir diğer etmen olarak dikkat çekiyor.
ALT-COİNLERİN PAZAR PAYI BÜYÜDÜ
2021 yılının başında Bitcoin kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 70'ini, Ethereum ise yüzde 13'üne yakınını oluşturuyordu. Son hareketlerden sonra kripto para pazarının yaklaşık yüzde 48'ini Bitcoin, yüzde 15.5 düzeyini de Ethereum oluşturuyor. En büyük üçüncü birim olan Binance Coin ise pazar payını yüzde 4'e çıkarmış durumda.
Pazar oranında Bitcoin'de sert bir geri çekilme görülürken, alt-coinlerin Bitcoin'in yüzde 20'lik bir pazar alanına sahip olduğu dikkat çekiyor. Tabi bu durum Bitcoin'in küçüldüğü anlamına gelmiyor. Sadece yeni sermaye akımlarının etkisiyle, Bitcoin'in pazar payında oransal bir gerilemeyi ifade ediyor.
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