Bitcoin çakıldı! Elon Musk kripto para piyasalarını salladı: Bitcoin neden düştü?

Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.