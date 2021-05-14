Bitcoin çakıldı! Elon Musk kripto para piyasalarını salladı: Bitcoin neden düştü?

Bitcoin ve kripto paralar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve özellikle dünyaca ünlü milyarder Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla sert düştü.
Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 15'i aşan değer kaybı yaşarken, daha sonra gelen tepki alımlarıyla coinlerde bir miktar toparlanma gözlendi.
Piyasalar için kritik bir veri olan ABD'nin Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,8, yıllık ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşerek son 13 yılın yüksek düzeyine ulaştı. Beklentiler, yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.
ABD'de hız kazanan enflasyon sonrası, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), beklenenden önce bir para politikasında sıkılaşma hamlesi yapma olasılığını güçlendirdi. Bu durum piyasalardaki likiditeyi kısacağından varlık fiyatlarında ve kripto paralar için satış baskısı yaratıyor.
Özellikle 2013 yılında Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde yıl sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını, dolayısıyla 2008 küresel krizi nedeniyle piyasaya verilen likiditenin kısılacağını açıklamış, piyasalarda bol likiditenin azalacağı endişesi ile varlık fiyatları çakılmıştı. Burada ilk tepkiyi altın vermişti. Ons altın bu açıklamanın ardından, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan olduğu süreye kadar satış baskısına girerek zayıf seyir izlemişti.
BİTCOİN'E ASIL DARBEYİ ELON MUSK VURDU
Kripto paralar ve Bitcoin'e ilgisi ile bilinen dünyaca ünlü milyarder, elektrikli otomobil markası Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla piyasaları salladı. Tesla'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılmasının kabul edildiği bildirilmişti.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, daha önce Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını bildirdi.
Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.
"KRİPTO PARALAR GELECEK VAAD EDİYOR ANCAK…"
Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin ile ödeme kararını askıya aldıklarını bildiren Musk açıklamasında "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaad eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz" ifadelerine yer verdi.
"BİTCOİN SATIŞI YAPMAYACAĞIZ"
Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.
Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
Yüzde 15'i aşan sert geri çekilmenin ardından Bitcoin, tepki alımlarıyla yeniden 50 bin doların üzerine yükselerek, bir miktar toparladı. Analistler, Bitcoin'in 50 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerinde tutunmasının önemine dikkat çekti.
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