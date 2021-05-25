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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:33

Milyarder yatırımı yaptığını açıkladı

Milyarder Ray Dalio Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı
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Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu , yatırımı yaptığını açıkladı.

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, elinde bir miktar Bitcoin olduğunu söyledi.

Daha önce Bitcoin'in geleceği konusunda endişeleri olduğunu belirten Dalio, Bitcoin'in süreç içinde saygısını kazandığını ifade etti. Dalio'nun 6 Mayıs'ta yaptığı belirtilen açıklamalara ilişkin röportaj dün yayınlandı.

Dalio öte yandan Bitcoin için en büyük riskin para biriminin başarısı olduğu yorumunda bulundu. "İnsanların tahvil yerine Bitcoin tercih etmeye başlamaları halinde hükümetlerin kontrolü yitirme ihtimali var. Bu durum bir risk yaratır" dedi.

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Milyarder Ray Dalio Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı
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