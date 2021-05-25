Milyarder Ray Dalio Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, elinde bir miktar Bitcoin olduğunu söyledi.

Daha önce Bitcoin'in geleceği konusunda endişeleri olduğunu belirten Dalio, Bitcoin'in süreç içinde saygısını kazandığını ifade etti. Dalio'nun 6 Mayıs'ta yaptığı belirtilen açıklamalara ilişkin röportaj dün yayınlandı.

Dalio öte yandan Bitcoin için en büyük riskin para biriminin başarısı olduğu yorumunda bulundu. "İnsanların tahvil yerine Bitcoin tercih etmeye başlamaları halinde hükümetlerin kontrolü yitirme ihtimali var. Bu durum bir risk yaratır" dedi.

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