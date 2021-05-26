Altın yükselişine hız kattı: Altın fiyatları içinde büyük savaş! Boğa koşusu mu Boğa tuzağı mı?

Altın fiyatları, Bitcoin öncülüğünde yaşanan sert düşüş ile beraber gündemdeki sıcaklığını artırdı. Piyasalarda karışık sinyaller gelmesiyle beraber altın, riskten kaçış aracı olarak öne çıktı. Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, "Altın yeni bir boğa piyasasına mı hazırlanıyor yoksa boğa tuzağı oluşuyor" sorusu yer alıyor.
GRAM ALTIN 2021 ZİRVELERİNİ TAZELİYOR
Gram altın fiyatları 6 Kasım 2020 tarihinde gördüğü tarihi zirvenin ardından düşüş trendine girerek 19 Şubat 2021'de 394 lira ile dip yaptı. Bu tarihten itibaren, hem ons tarafındaki güçlenme hem de dolar/TL'nin yeniden 8'lirayı aşmasıyla beraber gram altın fiyatları 518 lira ile 2021 yılının zirvesini tazeledi.
KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI ONS ALTIN YÜKSELDİ
Ons altın küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri sonucunda, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Büyük ekonomilerde Covid-19 aşılama sürerken, özellikle Asya kaynaklı artan vaka sayıları ve mutasyon altın için destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.
Dünyanın büyük merkez bankalarının düşük faiz politikaları, varlık alımları ve mali teşvik paketlerinin devasa boyutlarda yarattığı bol likidite, yatırımcıları sürekli bir alternatif getiri arayışına iterken, son dönemde ABD öncülüğünde yükselen enflasyon endişeleri, güvercin mesajlarla birleşince altın fiyatları yükseldi.
ALTIN İÇİN YENİ BİR BOĞA KOŞUSU MU?
Ons altın fiyatlarının 8 Mart 2021'de 1676 dolar ile dip yapmasının ardından yükseliş trendi yakalayarak yıl başında gördüğü 1900 dolar kritik direncini kırdı. Ons altında görülen bu yüzde 13'ü aşan primle beraber teknik göstergeler yeni bir yükseliş trendine işaret ederken, 2020 yılında görülen 'Boğa koşusunun benzeri gelir mi' sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi.
YOKSA BOĞA TUZAĞI MI?
2021 yılında küresel büyümenin hız kazanmasıyla, bol likiditenin getirdiği enflasyon endişeleri güçleniyor. Enflasyon ve beklentilerin yükselmesi ilk bakışta altın fiyatları için destekleyici olarak öne çıksa da, ekonomistler, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı bir sıkılaştırma hamlesi yapacağı sinyalinin gelmesi durumunda altın başta olmak üzere, varlık fiyatlarında sert düşüşler olabileceği yönünde birleşti.
Bir kısım ekonomist 2013 yılındaki gibi, sert geri çekilmenin ardından, ayı piyasasının gelmesi sonrası ons altında orta uzun vadeli bir baskılanma olacağını belirtirken, bir kısım uzman, Fed'in piyasaları alıştırarak bu hareketi yapması sonucu, sert satışlar görülse bile bunun sürdürülebilir olmayacağı yönüne görüş bildirdi.
FED ADIM ATARSA BOĞA KOŞUSU BOĞA TUZAĞINA DÖNÜŞEBİLİR
Ons altında teknik göstergeler, yükselişin devamı için 1900 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın önemine işaret ederken, özellikle 1960 dolar seviyesinin geçilmeden yeni zirvelerin konuşulamayacağını yansıtıyor. Analistlerin 'Bayrak formasyonu' olarak tanımladığı teknik görünümde, 1960 dolar geçilmezse yükselişin sınırlı kalacağı anlamı taşıyor. Bununla beraber altın boğa koşusundayken yaşanacak, beklenmedik parasal sıkılaşma hamleleri boğa koşusunu bir 'Boğa Tuzağı'na çevirebilir.
KISA NOT: BOĞA TUZAĞI NEDİR?
Boğa tuzağı, bir piyasada yükseliş trendi başlıyor gibi art arda gelen yükselişlerden sonra piyasanın tekrar kritik direnç çizgilerinin altına çekilerek ayı piyasasına girdiği durumu veya yatay seyri ifade ediyor. Boğa tuzağı, kısaca yükseliş için yanıltıcı bir sinyal. (Boğa piyasasının geldiğine dair yanıltıcı bir sinyal)
Ons altın, 1676 dolar dip seviyesinin ardından, 1765-1792, 1850 ve 1900 dolar dirençlerini bir bir kırarak gözünü 1960 dolar bandına dikti.
2013 YILINDAKİ SIKILAŞTIRMA MESAJI SONRASI NE OLMUŞTU?
Uzmanlar, Fed'in enflasyonda kalıcılık yaratacak bir risk görmesi halinde önce varlık alımlarını azaltarak piyasaya müdahale edeceği yönünde birleşirken, bu durumun 3 yıldan önce faiz artırım beklentisini artıracağından varlık fiyatlarında bir türbülans olacağına dikkat çekti. Nitekim varlık fiyatları, altın öncülüğünde 2013 yılındaki Fed'in sıkılaştırma mesajı sonrası sert düşüş kaydetti. Bununlara beraber altın, özellikle Donald Trump'ın 2016 yılında başkan olduğu süreye kadar ayı piyasası içerisinde, yükselişlerin sınırlı kaldığı ve satış baskısı yediği bir dönem geçirdi.
ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ FED TOPLANTILARINDA OLACAK
Fed Başkanı Jerome Powell'ın her konuşmasında güvercin mesajlarını sürdürerek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve Fed'in beklenenden önce bir faiz artışı yapmayacağı yönünde demeçler vermesi piyasalarda varlık fiyatlarını destekleyen ana unsur olarak göze çarpıyor. Ancak, aşılama sürecinin hız kazanması ve muhtemel Covid-19 salgının sona ermesi durumunda ekonomilerin tam kapasiteye yakın çalışması Fed'in söylemlerinin değişmesine neden olabilir.
ABD'DE EKONOMİ KARIŞIK MESAJLAR VERİYOR
ABD'de yüzde 4.2 ile beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida enflasyonu kontrol etmek için adım atmaktan imtina etmeyeceklerini açıklarken, istihdam verisinin 1 milyon artış göstermesi beklenirken, artışın 266 bin düzeyinde kalması, ekonominin parasal desteğe ihtiyacını ortaya koydu.
İSTİHDAM VE ENFLASYON VERİSİNE DİKKAT!
ABD'de enflasyon endişelerinin artmasının iyi gelecek bir istihdam verisiyle birleşmesi durumunda Fed'in varlık alımlarının azaltılması konusunda bir sinyal verebileceği ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
FED ÜYELERİ DE KARIŞIK MESAJLAR VERİYOR
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'dan sonra Philadelphia Fed Başkanı Patrick Parker da, Fed'in varlık alımlarını azaltılmasını konusunun artık tartışılması gerektiğini belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Marly Daly, ABD'de enflasyonu yukarı iten faktörlerin 2022 yılı başlarında aşağı dönmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.
GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NELER?
Yurt içinde gram altın fiyatları , hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.
Analistler, yaz aylarını seven gram altın için ons tarafından esecek pozitif rüzgarlar olması durumunda 540 lira düzeyinde bulunan tarihi zirve seviyelerinin yeniden test edilebileceğini ifade etti. Aksi durumda ise dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlerin olmadığı varsayımıyla beraber gram altın fiyatlarının 490-510 TL arasında konsolide olmasının muhtemel olduğu yorumları yapıldı.
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