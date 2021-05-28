Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN İÇİN 500'LERE GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

Meryem Gürsoy: Gram altın için 500'lere geri çekilme alım fırsatı olabilir