Haberler APara Haberleri Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:37 Son Güncelleme: 28.5.2021 08:37

rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı : düşecek mi yükselecek mi?

A PARA İNTERNET
Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
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yükselişini hızlandırdı. , ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin güvercin mesajlarıyla 1900 dolar psikolojik direncini kırdı. fiyatları, ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle 519 lirayla yılın zirvesini tazeledi. Kripto paralarda, Bitcoin öncülüğünde yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda güvenli liman talebinin artması fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar, "Altın yükselişini sürdürecek mi yoksa düşecek mi" sorusuna yanıt ararken, A Para'da yayına katılan 6 uzman altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Ons 1900 kritik direncini kırdı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları fiyatları için ana destek unsuru oldu. fiyatları, ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle önce 500 lirayı aştı ardından yeni haftada 519 liraya kadar yükselerek yılın zirvesini tazeledi. Gram altında zirve seviyesi 540 lira düzeyinde bulunuyor.

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Gram için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

A Para'da yayına katılan 6 uzman hem hem de üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılar için kritik yaptılar.

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"ALTIN FİYATLARINI 2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK YOK"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, " için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

Cem Tözge: Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN İÇİN 500'LERE GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

Meryem Gürsoy: Gram altın için 500'lere geri çekilme alım fırsatı olabilir

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, " için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yusuf Kavak: Baz senaryo Fed'in atacağı adımlar

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN 550 LİRA SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ"

ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.

İslam Memiş: Gram altın için 550 lira seviyesi kritik direnç

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"GRAM ALTIN DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, " daha güçlü görünüyor" dedi.

Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"1-2 AY İÇİNDE ZİRVE DENEMELERİ YAPAN BİR ONS ALTIN GÖRÜLEBİLİR"

A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir görebiliriz" dedi.

Altın yeni zirvelere mi hazırlanıyor? Mustafa Keskintürk: Bayrak formasyonu oluştu

Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

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