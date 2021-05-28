Bitcoin’de Asya dalgalanması

Bitcoin, Mayıs ayında haber akışıyla dalgalı seyrine devam ediyor. Hafta boyunca primli seyreden Bitcoin, hafta sonu yaklaşırken Asya'dan gelen haber akışının etkisiyle geriledi. 35 bin dolar bandına kadar çekilen Bitcoin, tepki alımlarıyla bir miktar toparladı.
Mayıs ayının son haftasında 40 bin dolar bandına hareketlenen Bitcoin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'dan gelen haber akışıyla dalgalandı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarıyla yönünü aşağı çeviren Bitcoin'de Güney Kore'nin vergi açıklamalarıyla düşüşünü hızlandırdı.
KURODA: BİTCOİN SPEKÜLATİF BİR VARLIK VE RİSKLİ
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Harihuko Kuroda, "Bitcoin spekülatif bir varlık ve riskli" derken stabil coinlerin ise ödemeler alanında kolaylaştırma sağlayabileceklerini belirtti.
GÜNEY KORE: GELİR 2023'TE VERGİLENDİRİLECEK
Güney Kore, kripto para piyasasında bulunan şirketlerle ilgili düzenlemelerin getirebileceği ve bununla beraber işlem şeffaflığının artırılacağını açıkladı.
Güney Kore, kripto paralar için bir finansal ürün ve para birimi tanımlamasının doğru olmayacağını belirterek, kripto para işlemlerinden kazanılan gelirin Mayıs 2023'ten itibaren vergilendirileceğini söyledi.