Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara faiz ve enflasyon mesajı

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek" dedi.
FİYAT İSTİKRARI MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri nisan enflasyon raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. MB kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır" mesajını verdi.
Kavcıoğlu, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video