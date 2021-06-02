Haberler APara Haberleri Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara faiz ve enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 2.6.2021 14:46 Son Güncelleme: 2.6.2021 15:20

| Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara faiz ve mesajı

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara faiz ve enflasyon mesajı

haberi: Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek" dedi. Kavcıoğlu, "MB kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır" mesajını verdi.

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek" dedi.

FİYAT İSTİKRARI MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri nisan enflasyon raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. MB kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır" mesajını verdi.

Kavcıoğlu, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara faiz ve enflasyon mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA