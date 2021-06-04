Commerzbank: Çip krizi Alman otomotiv sektörünü vuruyor

Commerzbank analistlerine göre, çip darboğazı gibi tedarik sorunlarının Alman otomotiv sektöründe üretime ilk ciddi darbesinin Mayıs ayında görüldüğünü bildirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında Almanya'da binek araç üretiminin Nisan ayına göre neredeyse yüzde 20 düştüğüne işaret eden Commerzbank, "Arz yetersizlikleri giderek artan şekilde Almanya'da otomotiv üretimini yavaşlatıyor ve güçlü talebe rağmen bunun yakın zamanda iyileşmesi beklenmiyor" dedi.

Commerzbank'ın araştırma departmanı yöneticilerinden Ralph Solveen yaptığı değerlendirmede, imalat sektörünün ikinci ve üçüncü çeyrekte Alman ekonomisinde ciddi toparlanmaya katkı vermekte zorlanacağını vurguladı.

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