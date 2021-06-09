ABD ve AB, çelik tarifelerini 1 Aralık'a kadar çözmeyi planlıyor

Reuters'ın AB ve ABD arasında 15 Haziran'da yapılması planlanan toplantının tutanak taslağına dayandırdığı habere göre, çelik konusunda taraflar arasındaki tarifelerin 1 Aralık itibarıyla kaldırılması hedefleniyor.



Sabah Bloomberg'de yer alan ve yine tutanaklara dayandırılan haberde de tarifelerin yıl sonuna kadar kaldırılmasının hedeflendiği ifade edilmişti. Taraflar ayrıca 2022 sonuna kadar aşlalamarın dünyanın 2/3'lük kısmına yayılarak pandeminin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyorlar.



Taslağa göre AB ve ABD Çin'e karşı işbirliğini sürdürürken Rusya'ya karşı da ortak tutum alacaklar. Ayrıca virüsün kökenlerine ilişkin dış müdahale olmadan şeffaf ve belgelere dayalı bir araştırma yapılması çağrısında bulunacaklar.