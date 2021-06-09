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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:51 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:00

: gevşek para politikasından kademeli çıkış yapar

Goldman Sachs: Fed gevşek para politikasından kademeli çıkış yapar

, 'in gevşek para politikasında planlandığı üzere kademeli çıkmasını bekliyor.

'ın Baş Ekonomisti Jan Hatzius tarafından hazırlanan raporda ABD'de enflasyonda son dönemde görülen yükselişin geçici etkenlerden kaynaklandığı ve fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde azalmasının beklendiği kaydedildi.

'in görüşünü büyük oranda destekleyen raporda gelecek aylarda işsizlik desteklerinin süresinin dolması ile işe dönüşlerin de hızlanacağı ve bu durumun ücretlerde görülen yukarı yönlü baskıyı ortadan kaldıracağı yorumu da yapıldı.

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Goldman Sachs: Fed gevşek para politikasından kademeli çıkış yapar
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