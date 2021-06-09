Goldman Sachs: Fed gevşek para politikasından kademeli çıkış yapar

Goldman Sachs'ın ABD Baş Ekonomisti Jan Hatzius tarafından hazırlanan raporda ABD'de enflasyonda son dönemde görülen yükselişin geçici etkenlerden kaynaklandığı ve fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde azalmasının beklendiği kaydedildi.

Fed'in görüşünü büyük oranda destekleyen raporda gelecek aylarda işsizlik desteklerinin süresinin dolması ile işe dönüşlerin de hızlanacağı ve bu durumun ücretlerde görülen yukarı yönlü baskıyı ortadan kaldıracağı yorumu da yapıldı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester: Fiyatlar yüksek ama Fed sabırlı olmalı