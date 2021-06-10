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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:46

'de Mayıs oranı beklentileri aştı

ABD'de Mayıs enflasyon oranı beklentileri aştı

'de Mayıs ayında Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4.7 olacağı yönündeydi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 4.2 düzeyinde gerçekleşmişti.

'de Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5 olarak gerçekleşti, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı. Tüketici fiyat endeksinde beklenti yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Citigroup'un ABD için hesapladığı enflasyon sürpriz endeksi Mayıs ayında 70,71 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyordu. Bu da piyasa beklentisine oranla enflasyonun ne kadar yüksek geldiğine işaret ediyor.

Fed'in 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde açıklanan son önemli veri de ABD enflasyonu oldu.

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ABD'de Mayıs enflasyon oranı beklentileri aştı
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