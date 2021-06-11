Türkiye için 'Altın rezervi' müjdesi: Üretimde tarih verildi

Türkiye madencilikte de atağa kalktı. Altın rezervi müjdesi Ağrı'dan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı'ya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gülal, "2019'da ülkemizin toplam altın üretimi 39 tondu. Bunun 11 tonunu Koza olarak biz ürettik. 2020 altın üretimi 42 ton, biz buna 8,1 tonla katkı verdik. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bir taahhütte bulunduk; '2023'ten itibaren Koza Altın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek' dedik. Bu taahhüdü verirken buradan çıkaracağımız altına güvendik. Burada önemli bir rezerv var. Ülkemize, bölgeye çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölgeye çok ciddi katkı sağlayacak bir istihdam yapısı oluşacak." dedi.
Gülal, bu tesisten yaklaşık 2 bin 300 kişinin ekmek yiyeceğini bildirdi.
Yaklaşık 5 yıl önce 13 lira hisse değeriyle aldıkları Koza Altın'ın söz konusu değerinin 128-129 lira seviyesine yükseldiğini aktaran Gülal, kurumlar vergisi gibi sıralamalarda da ön plana çıkmaya başladığını anlattı.
YILDA 3-3,5 MİLYON TON ALTIN ÜRETİMİ YAPILACAK
TMSF Başkanı Gülal, burada 197 adet sondaj yaparak rezervleri tespit ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bugün itibarıyla makinelerimizin siparişini verdik, idari binalarımızın temelini atıyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada ilk altın dökümümüzü gerçekleştireceğiz. 2023'ten itibaren de burada 3 ila 3,5 ton arası altın üretmeyi planlıyoruz. Van ve Ağrı bölgesinde 16 tane daha ruhsatımız var. Arama izinleriyle ilgili müracaatlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını, buradaki tesisin ömrünün ve çıkarılacak altın miktarının artacağına inanıyorum."
"1,2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN TESPİT EDİLDİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, bugün, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi." dedi.
Varank, Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ağrı'nın bulunduğu diyarın Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olduğunu kaydederek, bunun bilinciyle, ülkenin her köşesini olduğu gibi bu kadim toprakları da üretim ve istihdamın dinamosu olacak projelerle buluşturduklarını söyledi.
"TÜRKİYE DÜNYANIN SAYILI ALTIN ÜRETİCİLERİ ARASINA GİRDİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'nin madencilik sektöründe kat ettiği mesafeyi gösteren en önemli hususlardan birisi bugün temelini atacağımız tesisin faaliyet alanı olan altın üretimi. Altın, kültürümüzün ve finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası. Gerek takı olarak gerekse yatırımlarımızda kullandığımız önemli bir maden. Elbette dünya ekonomisinin de hala en başat aktörü." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için madencilik sektörünün gelişimine özel önem verdiklerini dile getiren Varank, bu alanda son dönemde yaptıkları çalışmalardan, projelere verdikleri desteklerden, yatırımcılara sundukları teşviklerden bahsetti.
Varank, sıfır üretim kapasitesiyle devraldıkları altın madenciliğini verdikleri destek ve teşviklerle 6 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan, 13 bin kişinin istihdam edildiği devasa bir sektöre dönüştürdüklerini, bugün dünyanın sayılı üreticileri arasında olduklarını söyledi.
Bakan Varank, "2000'lerin başında 1 gram dahi altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye'nin altın ihtiyacı yüzde 100 ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2,4 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte Munzur Üniversitesi bünyesinde 140 milyon lira bütçeli Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kuracaklarını, bu merkezde, havacılık, elektronik ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda ileri teknolojili ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan ham maddelerin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yürütüleceğini bildirdi.
İLK ALTIN DÖKÜMÜ 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin maden kaynaklarını aramada, keşfetmede ve işletmede Cumhuriyet tarihi boyunca yeterli özen gösterilmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2000'li yılların başına kadar altın üretimi yapılmamış. Peki neden yapılmamış? Altın olmadığı için mi? Elbette hayır. Türkiye, kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12. sırada; potansiyele baktığımızda ise ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ama dediğim gibi ihmal edilmişlik, vizyonsuzluk hatta beceriksizlik yüzünden altın üretiminde ülkemiz geride bırakılmış."
Varank, daha 1933 yılında Altın Arama ve İşletme İdaresi kurma vizyonuna sahip Türkiye'nin hedeflerini, kendilerine "Atatürk'ün partisiyiz" diyenlerin değil AK Parti'nin hayata geçirdiğini kaydederek, doğal gaz ve petrol aramalarında olduğu gibi altın madeni konusunda da geçmişin tüm ihmal edilmişliklerini telafi etmek için büyük bir gayret gösterdiklerini anlattı.
Bugün temelini atacakları tesisin de büyüyüp gelişen altın üretimi sektörünün önemli bir mihenk taşı olacağını dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:
"Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, bugün, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli bir gelişme. Bulunan rezerv 0,92'lik tenör değeriyle ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız."
Varank, tesisin, işletme döneminde doğrudan 500, dolaylı olarak ise 2 bin vatandaşa ekmek kapısı olacağını bildirdi.
Tesisteki ilk altın döküm işleminin 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Varank, ilk altın dökümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini söyledi.
"5 YIL İÇERİSİNDEKİ ÜRETİM HEDEFİMİZ YILLIK 100 TON"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretimi ile ilgili, "Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." diye konuştu.
Bakan Dönmez, altın madenciliğinin madenciliğin katma değeri en yüksek sektörlerinden olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugün Türkiye'nin altın kaynağı bin 175 tondur. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2001'de altın üretimine ilk defa başladığımızda yıllık üretimimiz sadece 1,4 tondu. Evet, sadece 1,4 ton. Son 20 yılda toplamda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimizse inşallah yıllık 100 tona ulaşmak. Hedefimiz altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak. 2021'in ilk 4 ayındaki rakamlar da bu anlamda umut verici. Hedefimiz inşallah kendi kaynaklarımızı bir an önce değerlendirerek, ithalatı mümkün olduğunca en az seviyeye çekmek."
Türkiye'nin kaynağının da bu kaynağı çıkaracak gücünün de bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:
Bugün temelini atacağımız altın ve gümüş tesisiyle bunun adımlarından birini daha atıyoruz. Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapıldı. Bunların neticesinde 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi. 2022 yılı son çeyreğinde ilk dökümün yapılması hedeflenen tesiste doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacak. Tesisin dolaylı olarak bunun birkaç katı insanımıza ekmek kapısı olmasını bekliyoruz. Tesisimizin maliyeti yaklaşık 160 milyon dolar olacak. Tesisimizin işletme ömrü çalışmaların genişletilmesiyle 15-20 yıla kadar çıkacak. Hem inşası hem de üretimi esnasında bölgeye değer katacak önemli bir proje olacak inşallah. 'Bismillah' diyerek hep birlikte güzel bir işe başladık bugün. İnşallah sonucu da hayırla noktalanır. Bizler çalışmakla, gayret etmekle mükellefiz. Zafer de takdir de başarı da Allah'tan."
TESİSTE ÜRETİM 2022 YILININ SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK
Koza Altın'ın, Mollakara Altın ve Gümüş projesinde bazı binaların yapımı için atılan temel ile tesiste üretime 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanıyor.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yapmıştı.
Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.
Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söylemişti:
"Valimiz Sayın Osman Varol'un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız."
Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacağı ve bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirilmişti.
Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler vermişti.
AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI
İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, "Türkiye'de altının 3'te 1'ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye'de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin'de Mollakara'da bir rezerv var.
Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.
ZENGİN BİR REZERV VAR
2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.
Türkiye'deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, 2020'de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin'de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi.
Muhiddin Gülal, şu bilgileri vermişti: "Mayıs sonu ya da haziranda tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Tesis 2022 sonunda üretime başlayacak."
ALTIN ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİ KOZA'DAN
Koza Altın'ın 2023 yılında 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade eden TMSF Başkanı Gülal, şu bilgileri paylaşmıştı: "Koza Altın TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 218 artırarak 2.6 milyar TL'den, 8.3 milyar TL'ye yükseltti.
Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL'ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL'ye, net karı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı da yüzde 88 artarak 2 bin 354'e çıktı. Şirket 2020 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 32, öz kaynaklarını yüzde 31, cirosunu yüzde 14, net karını ise yüzde 2.5 artırdı."