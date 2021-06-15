Haberler APara Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor
Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:29 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:29

: Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

dün açıklanan cari açık verisi ile ilgili konuştu. Bakan Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi. Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor
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