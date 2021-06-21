Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Küresel ekonomik toparlanmaya bağlı yüksek talep ve nükleer görüşmelerin uzamasının İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirmesinin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 73.44 dolara kadar yükseldikten sonra hafif geri çekilirken, Batı Teksas ham patrolünün varil fiyatı da 71 doların üzerini gördü.



Küresel emtia piyasalarında geçen hafta sert gerileyen altın fiyatları da, ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin ardından yönünü yukarıya çevirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, İran'ın petrol piyasalarına olası dönüşüne ilişkin dikkatli analizler yapılması ve takvimin belirlenip, hacim konusundaki sınırlamaların da önceden açıklanması gerektiğini vurguladı.



Sputnik'in sorularını yanıtlayan Novak, "İran'ın yaptırımların kalkması piyasada arz talep dengesini etkiler; bu nedenle elbette dikkate alınmalı. Bununla birlikte öncelikle kesin takvimi ve maksimum hacimleri bilmek gerek" diye uyardı.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.84 artışla 73.01 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.04 artışla 70.92 dolar,

- altın yüzde 0.83 artışla 1,778.34 dolar,

- gümüş yüzde 0.73 artışla 25.99 dolar,

- bakır yüzde 0.45 düşüşle 9,149.00 dolar,

- platin yüzde 0.20 düşüşle 1,041.65 dolar,

- paladyum yüzde 0.89 artışla 2.497.14 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 499 lira, çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3,282 liradan satıldı.

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD ile İran ile arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması beklendiği anımsatılarak, "Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasaya sürülmesi bekleniyor. ABD Ham petrol stokları -8,6M varil olarak gerçekleşti. Pandemi endişelerinin azalması ve Çin'deki talebin canlanmasıyla beraber yaz aylarında Brent Petrol'deki seyrin devam etmesi bekleniyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım programında yapacağı değişimlerin sinyallerini vermesi ve hem büyüme hem de enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi piyasalarda endişe yarattı.

"NATO görüşmeleriyle beraber DolarTL'deki geri çekilmeyle birlikte değer kaybeden gram altın, geçtiğimiz hafta kayıplarını telafi etmeye çalıştı. ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve TCMB para politikası kurulu toplantısı sonrasında döviz kurundaki yükselişten olumlu etkilenen gram altını, ons altında görülen sert satışlar baskılıyor."