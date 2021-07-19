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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:13 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:14

Geleceğin meslekleri adeta para basacak! İşte en yüksek maaşlı meslekler

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler
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Yaz aylarının girilmesiyle milyonlarca öğrenci geleceğin meslekleri ve kazançları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Koronavirüs sürecinin dünyada geçtiğimiz yılda iş gücü piyasasında yarattığı tahribat sonrası, sadece öğrencilerin değil özellikle genç-orta yaşlı kesimin de gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkânlarını merak etmesi, "Yüksek ücretli işler neler", "Hangi mesleği seçmeliyim", "Hangi mesleklerin önü açık" gibi sorularını gündeme getirdi. İşte 10 yıl içinde büyük istihdam ve gelir potansiyeli olan geleceğin meslekleri..

Aşılanmanın hızlanmasıyla insanlar işlerine yavaş yavaş geri dönmeye başlarken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmalar arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

25. MARANGOZLAR

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

24. HEKİM ASİSTANLARI

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

23. ELEKTRİKÇİLER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

17. FİZİKSEL TERAPİSTLER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

12. AVUKATLAR

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

6. PAZAR ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ VE PAZARLAMA UZMANLARI

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

5. YÖNETİM ANALİSTLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

4. FİNANS YÖNETİCİLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

3. GENEL VE OPERASYON YÖNETİCİLERİ

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

2. UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRİCİLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

1. KAYITLI HEMŞİRELER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Geleceğimizi şekillendirecek olan bu meslekler dünyada olduğu kadar ülkemizde de oluşmaya başladı. İşte "Türkiye'de Geleceğin Mesleği" olarak öne çıkabilecek meslek gruplarından bazıları...

İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANICILARI

Eski usul yöntemlerde yaşanılan insan kayıpları nedeniyle yapılan çalışmalar insansız araçlara yönelmiştir. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de insansız hava aracı çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle bu araçları kullanabilecek eğitimi almış kişilere ihtiyaç artmaktadır.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UZMAN VE GELİŞTİRİCİSİ

Çağımızda en çok beğenilen teknolojilerden biri olan arttırılmış gerçeklik çalışmaları pek çok alanda yapılmaktadır. 3D ya da 4D boyutlarıyla tanınmaya başlayan bu çalışmalar pazarlama ve tanıtım alanına farklı bir boyut kazandırmıştır.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

MAKİNE ÖĞRENME ANALİSTİ

Makine öğrenmesi algoritmaları ve analizleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle sanal asistan uygulamaları makine öğrenmesine en net örnektir.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

FİNANSAL KOÇLUK

Günümüzde özellikle bankalar için kullanılan bu tanım ekonomik anlamda ilerleme kat etmek isteyenlerin aradığı uzman kişilere verilen unvandır. Ülkemizde geleceğin meslekleri arasında gösterilen Finansal koçluk hizmeti yatırım uzmanlığı olarak tanımlanabilir.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

KİŞİSEL MARKA DANIŞMANLIĞI

Genelde insan kaynakları uzmanlığına benzese de içerisinde oldukça farklı özellikler barındırmaktadır. Özellikle kurumsallaşmış firmaların tercih ettiği kişisel marka danışmanları insan ilişkileri ve iletişim bakımından ileri seviye olan bireylerdir. Marka yüzü olarak anılan bu kişiler firmanın imajını yansıtır.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

DENEYİM TASARIMCISI

İleri seviye de satış stratejilerinin geliştiği günümüzde alıcılara farklı deneyimler yaşatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alanın uzmanları da firma ve markaların ürünlerini alıcıların deneyimlemesinde yardımcı olmaktadır.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

SANAL MAĞAZA DANIŞMANI

E ticaretin geliştiği ülkemizde sanal alışverişler için sanal çalışanlara ihtiyaç artmaktadır. Bu meslek grubu ise sanal iş ve satışlarda müşterilere yardımcı olan uzmanlardır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerde sanal mağaza Danışmanları kullanılabilmektedir.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Yapılan araştırmalara göre günümüzde internet üzerinden birçok siber saldırı olmaktadır. Bu saldırılar kişilere olabildiği gibi büyük devletler arasında da olabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde de güvenliği sağlayacak siber uzmanları ihtiyacı artmaktadır.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler

YAPAY ZEKÂ İŞ GELİŞME UZMANI

Kulağa oldukça farklı gelen bu meslek günümüzde dahi yapılmaktadır. Özellikle internet alışverişinin arttığı çağımızda yapay zekâ ürünleri daha çok rağbet görmektedir. Bu durumu bilen büyük firmalar yapay zekâ çalışmalarını araştırmakta ve desteklemektedir. Yapay zekâ ülkemizde geliştikçe bu iş alanının uzmanlarına da ihtiyaç artmaktadır. Bu işi yapacak kişilerin analitik düşünceye hâkim, mekanik becerileri yüksek bireyler olması gerekmektedir.

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Geleceğin meslekleri adeta para basacak! İşte en yüksek maaşlı meslekler
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