BDDK Düzce, Rize ve Artvin için harekete geçti! Flaş kredi kartı kararı geldi





BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenecek.



Kurul Başkanlığının 28.07.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28.07.2021 tarih ve E-24049440-045.01[12, 4/5,13/1.1]-20649 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda Düzce, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca,