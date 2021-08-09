Merkez Bankası’ndan para transferi kararı! EFT ücretleri yeniden belirlendi

Bu kapsamda EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde ATM'den yapılan işlemler için 2 liradan 4 liraya yükseltildi. İşlem tutarının 1.000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde ATM işlemleri için daha önce 5 lira olarak belirlenen ücret sınırı ise 8 liraya çıkarıldı.