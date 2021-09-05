Son dakika | Yeni genelge içinde dikkat çeken detay! Bunu yapmayan tazminatsız kovulabilir

6 EYLÜL'DEN İTİBAREN YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Aşılamanın hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.