1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor! İşte ekonomi paketinde öne çıkan 5 madde





ÇİFTÇİYE VERGİ DESTEĞİ

Salgın sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazot başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerin hiçbirinden vergi alınmayacak.