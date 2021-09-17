30 EYLÜL'E KADAR BAŞVURU GEREKİYOR

Bu ay başvuranlar da geçen yılın Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.