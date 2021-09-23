Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın ve dolar/TL'den esen rüzgârlarla yön bulan gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 502 lirayı test etti. Gram altın fiyatları gün içi en düşük 490 lirayı görmüştü.