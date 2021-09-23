Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı belli oldu. Toplantının ardından Merkez Bankası 100 baz puan indirime giderek haftalık repo faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. İşte faiz kararı sonrası dolar kuru ve gram altın fiyatlarının ilk tepkisi...
FAİZ KARARI SONRASI İŞTE DOLAR KURUNUN İLK TEPKİSİ
Karar öncesi 8,65 lira düzeyinde seyreden dolar kuru, 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 15 kuruşluk bir yükseliş yaşadı. 8,80 seviyesini gördükten sonra dolar kuru gevşedi ve 8,75 bandında dengelendi.Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 6 ay sonra bir ilk
SON DAKİKA: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Ons altın ve dolar/TL'den esen rüzgârlarla yön bulan gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 502 lirayı test etti. Gram altın fiyatları gün içi en düşük 490 lirayı görmüştü.