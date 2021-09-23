Haberler APara Haberleri > Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 14:56 Son Güncelleme: 23.9.2021 15:03

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Buna göre TCMB, 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 18'e çekti. Faiz kararı öncesi 8,65 lira seviyesinden işlem gören dolar kuru, faiz kararı sonrası bir miktar yükselerek 8,80 lirayı gördü. Buradan kar satışı yiyen dolar 8,75 liraya düzeyinde dengelendi. Gram altın fiyatları ise 500 lira bandının üzerini test etti.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı belli oldu. Toplantının ardından Merkez Bankası 100 baz puan indirime giderek haftalık repo faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. İşte faiz kararı sonrası dolar kuru ve gram altın fiyatlarının ilk tepkisi...

FAİZ KARARI SONRASI İŞTE DOLAR KURUNUN İLK TEPKİSİ

Karar öncesi 8,65 lira düzeyinde seyreden dolar kuru, 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 15 kuruşluk bir yükseliş yaşadı. 8,80 seviyesini gördükten sonra dolar kuru gevşedi ve 8,75 bandında dengelendi.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 6 ay sonra bir ilk

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SON DAKİKA: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın ve dolar/TL'den esen rüzgârlarla yön bulan gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 502 lirayı test etti. Gram altın fiyatları gün içi en düşük 490 lirayı görmüştü.

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne tepki verdi? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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