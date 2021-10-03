Küresel ekonomi için tehlike çanları çalıyor! Covid-19’un en büyük yan etkisi mi?

Avrupa ve Asya'da enerji arzı, gündemin ana maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Çin'de kamu şirketlerine ne pahasına olursa olsun enerji güvenliğinin sağlanması ve bu konuda tedarik sıkıntısı yaşanmaması talimatı verilirken, Avrupa'da doğal gaz vadelileri eylülde yüzde 90,2 artışla 97,8 avroya çıktı.

Söz konusu gelişmelerin halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyon baskılarını desteklemesi ve dünya ekonomilerini daha zorlu bir pozisyona sürüklemesinden endişe ediliyor.