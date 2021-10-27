BDDK Başkanı Akben net konuştu: Flaş kredi ve döviz açıklaması!

"BANKALARIMIZ SALGININ BAŞLANGICINDAN İTİBAREN 940 MİLYAR TL YENİ KREDİ KULLANDIRDI"

BDDK Başkanı Akben, bankaların salgını başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu kredilerin yüzde 45'inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, yüzde 31'inin KOBİ'lere, yüzde 24'ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirten Akben, yine aynı dönemde müşterilerin yeniden yapılandırma ve borç ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin bankalarca büyük ölçüde olumlu karşılandığını ifade etti.

Akben, bankaların tüm bu destekleri sağlam finansal yapıları sayelerinde sağlayabildiğini aktardı. Son 12 aylık ihracatın 212 milyar dolar aşarak rekor kırdığını hatırlatan Akben, "Söz konusu başarıda bankalarımızın ihracat yapan reel sektör kuruluşlarımıza sağladığı desteğin önemli katkısı bulunmaktadır. Bu ihracat rakamı bile bankacılık sektörünün gücünün bir göstergesidir." diye konuştu.

Mehmet Ali Akben, denetim otoritesi olarak BDDK'nın da tüm dünyada olduğu gibi, bankalara salgın sürecinde bazı esneklikler getirdiğini anlattı.

Hem müşterileri hem de bankaları korumaya yönelik söz konusu geçici önlemleri süreç içerisinde büyük ölçüde kaldırdıklarını ve normal uygulamalara döndüklerini belirten Akben, en son eylül ayında takibe aktarım süresinin 180 günden tekrar 90 güne indirildiğini ifade etti.

Akben, geçici önlemlerin hem esneklik sağlarken hem de kaldırılırken etkilerinin detaylı şekilde analiz edildiğinin altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar sonucu, salgın esnekliklerinin kaldırılmasının bankaların aktif kalitesinde oldukça kısıtlı bir etkisinin olduğunu görmekteyiz." dedi.

Bazı çevrelerin herhangi bir veriye dayanmadan iddia ettiği gibi sektörün aktif kalitesinde dikkate değer bir bozulma söz konusu olmadığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti:

"Belirttiğim gibi, bankalarımız faaliyetlerinde ihtiyatlı ve özenli davranmakta, kredi tahsisleri ve yeniden yapılandırma kararlarında her zaman rasyonel hareket etmektedir. Biz de sektörün tüm faaliyetlerini yakından izlemekteyiz. Ayrıca, aktif kalitesinin hem bir stok hem de bir akım sorunu olduğu bilinciyle Ekonomi Reformları Eylem Paketinde bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemelere yine bu zor dönemde imza attık."