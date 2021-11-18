Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi

ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 HAMLESİ GELDİ

Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğal gaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.

Dün 101,8 avroya kadar yükselen doğal gaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, Almanya'da dün vaka sayılarında rekor kırıldı.

Bu gelişmeler ve Avro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel olması pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem görüyor.

ABD'deki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

Bununla birlikte Japonya basınında yer alan haberlere göre yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edilirken, haber sonrası Asya borsalarının kayıplarını kısmen telafi ettiği görüldü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.