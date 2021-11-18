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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:04 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:04

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım TCMB Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım TCMB Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı düştü mü, yükseldi mi?

Bugün gerçekleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yurt içi piyasalara yön verecek olan karar, bugün düzenlenecek PPK toplantısının ardından açıklanacak. Her ay gerçekleşen toplantının ardından bilindiği üzere saatler 14.00’ı gösterdiğinde beklenen açıklama geliyor. Hal böyleyken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar “Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü, yükseldi mi?” soruları öğle saatleriyle beraber araştırma konusu haline geliyor. Beklenti anketlerine göre ekonomistler politika faizinde yeni bir düşüş bekliyor. Peki, 18 Kasım TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte son dakika detayları...

Son dakika... Milyonlar TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz ay 200 baz puanlık indirime giden kurulun bu ay vereceği karar oldukça kritik bir önem taşıyor. Hal böyleyken bugün sabah saatleriyle beraber "Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin bu ayki politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte tüm detaylar...

EKİM AYIN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini ne kadar olur?

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler. Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım TCMB Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı düştü mü, yükseldi mi?
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