FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler. Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.